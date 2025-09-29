ua en ru
KFC запустив у Києві унікальний ресторан без м’яса: що можна скуштувати

Понеділок 29 вересня 2025 21:13
KFC запустив у Києві унікальний ресторан без м’яса: що можна скуштувати Фото: KFC відкрив веганський ресторан у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві запрацював перший ресторан KFC нового формату, де меню повністю побудоване на основі рослинних інгредієнтів. Заклад відкрився 29 вересня у ТРЦ Blockbuster Mall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

У меню представлені веджі стріпси, бургер, Твістер, рис-бокс та салат із рослинними стріпсами. Основою страв став мікопротеїн - інгредієнт із природного гриба, багатого на білок і клітковину. Він не містить холестерину та має менший вуглецевий слід у порівнянні з м’ясом.

Формат позиціонується як вегетаріанський, адже в рецептурах також використовуються молочні продукти та яйця. Страви подають у спеціальному зеленому пакуванні.

Дизайн ресторану також змінили: традиційні червоні акценти замінили на зелені відтінки з рослинними мотивами та слоганом "100% смаку. 0% курки".

Заклад працює у ТРЦ Blockbuster Mall. Замовлення також доступні через застосунок Bolt Food зі знижкою 10% і безкоштовною доставкою.

Раніше РБК-Україна розповідало, про найпоширеніші міфи та легенди навколо бренду KFC і полковника Сандерса - від чуток про "мутантну курку" та прокляття японської бейсбольної команди до історій про секретний рецепт курки та смаженого щура. Усі ці легенди не мають підтверджень, але досі живуть у масовій культурі.

Також ми писали, що у Києві зростає хвиля закриття ресторанів - цього року тенденція торкнулася навіть відомих закладів із постійною аудиторією. Експерти прогнозують, що до кінця року може зникнути до 20% ринку через обстріли, економію клієнтів та зростання витрат бізнесу.

