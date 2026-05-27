Кэшбэк на топливо завершается: до какого числа действует программа

Главное:

Кэшбек на топливо будет действовать до 31 мая 2026 года включительно.

Максимальная сумма компенсации - до 500 грн в месяц.

Более 2 млн украинцев уже получили выплаты с начала программы.

Компенсация зависит от типа топлива - от 5% до 15%.

Программа охватывает 219 операторов АЗС по всей Украине.

Кэшбек на топливо завершается

Государственная программа компенсации расходов на топливо для украинцев будет действовать до 31 мая 2026 года. После этой даты новые начисления в рамках кэшбэка осуществляться не будут.

Решение о продлении программы до конца мая принял Кабинет Министров Украины, учитывая сохранение высоких цен на топливо и спрос среди граждан.

Сколько украинцы получают компенсации

С 1 мая максимальный размер выплат составляет до 500 гривен в месяц на одного пользователя. Правительство объясняет, что такой уровень соответствует фактическим начислениям большинства участников программы и позволяет сохранить ее адресность.

С начала запуска программы более 2 миллионов украинцев уже получили компенсации за топливо.

Размер кэшбэка зависит от вида топлива:

15% - дизель

10% - бензин

5% - автогаз

Как работает программа

К инициативе уже присоединились 219 операторов автозаправочных станций по всей Украине - от крупных сетей до локальных АЗС.

Компенсация начисляется исключительно за безналичные расчеты и является частью государственной программы ''Национальный кэшбек'', которая продолжит действовать и в дальнейшем.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив, программа уже стала реальной поддержкой для миллионов домохозяйств и помогает частично компенсировать расходы в условиях высоких цен.

Что дальше с ''Национальным кэшбеком''

После завершения кэшбэка на топливо программа продолжит работу в других категориях товаров и услуг.

В частности, предусмотрена компенсация:

15% - на отдельные категории товаров

5% - на продукты питания, аптечные товары и прочее

Полученные средства можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, лекарства, книги, украинские товары, а также благотворительность, в частности поддержку Сил обороны Украины.