Кэшбэк на топливо завершается: до какого числа действует программа

Государственная программа компенсации расходов на топливо для украинцев будет действовать только до конца мая 2026 года. После этого выплаты в рамках кэшбэка на топливо прекратятся, хотя сама программа ''Национальный кэшбэк'' продолжит работу в обновленном формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Главное:
Государственная программа компенсации расходов на топливо для украинцев будет действовать до 31 мая 2026 года. После этой даты новые начисления в рамках кэшбэка осуществляться не будут.
Решение о продлении программы до конца мая принял Кабинет Министров Украины, учитывая сохранение высоких цен на топливо и спрос среди граждан.
С 1 мая максимальный размер выплат составляет до 500 гривен в месяц на одного пользователя. Правительство объясняет, что такой уровень соответствует фактическим начислениям большинства участников программы и позволяет сохранить ее адресность.
С начала запуска программы более 2 миллионов украинцев уже получили компенсации за топливо.
Размер кэшбэка зависит от вида топлива:
К инициативе уже присоединились 219 операторов автозаправочных станций по всей Украине - от крупных сетей до локальных АЗС.
Компенсация начисляется исключительно за безналичные расчеты и является частью государственной программы ''Национальный кэшбек'', которая продолжит действовать и в дальнейшем.
Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив, программа уже стала реальной поддержкой для миллионов домохозяйств и помогает частично компенсировать расходы в условиях высоких цен.
После завершения кэшбэка на топливо программа продолжит работу в других категориях товаров и услуг.
В частности, предусмотрена компенсация:
Полученные средства можно тратить на коммунальные и почтовые услуги, лекарства, книги, украинские товары, а также благотворительность, в частности поддержку Сил обороны Украины.