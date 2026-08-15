Почему мы тратим больше, чем планировали: эксперт назвал главные причины импульсивных покупок

Даже при наличии заранее составленного бюджета люди могут тратить больше, чем планировали. Причинами являются эмоциональные покупки, небольшие ежедневные расходы, акции и скидки, а также доступный кредитный лимит.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак .

Главное:

Мелкие покупки могут незаметно превратиться в значительную сумму за месяц.

Скидки часто создают ложное чувство экономии.

Кредитный лимит может создавать иллюзию, что у человека больше денег для расходов.

Перед большой покупкой эксперт советует по возможности подождать 24 часа.

Финансовую подушку лучше хранить так, чтобы к деньгам не было мгновенного доступа.

– Почему люди часто тратят больше, чем планировали, даже если заранее составили бюджет?

– Часто мы тратим средства вне любых планов под влиянием эмоций.

Чаще это можно увидеть возле кассовых зон, и продавцы этим пользуются. Условно, когда вы идете в магазин, вы планируете купить жвачку или какие-нибудь необходимые вещи. Но пока стоите у кассы в супермаркете, тянется что-то такое не очень нужное, но вдруг оно становится необходимым.

Большая часть расходов в действительности состоит из очень маленьких затрат: 20, 30, 50, 100 гривен. Каждая сумма не критична, но если сосчитать их за месяц, то это уже существенно.

Для того чтобы себя контролировать, стоит смотреть список своих покупок за последний месяц и сосчитать такие мелкие ненужные покупки. Сейчас во всех крупных супермаркетах есть приложения, там хранятся все чеки. Просто проанализируйте их. Можно даже разделить расходы по категориям.

Второе – это какие-то большие покупки, которые пока человек не может себе позволить, но решает, что жизнь одна и нужно срочно купить какой-нибудь новый iPhone, игровую приставку, новую машину. Очень хочется новой машины, потому что у соседа есть, а у меня нет.

Здесь больше играют роль эмоции, чем расчет. Таких эмоциональных покупок очень много, и часто заканчиваются тем, что деньги заканчиваются до следующего дохода, и приходится заходить в кредиты.

При несвоевременном погашении эти кредиты становятся дорогими, и на проценты тоже уходит существенная часть расходов. Каждый раз этот процент не так заметен: где-то 100, где-то 500 гривен. За месяц это не так много, но если сосчитать в целом другие расходы, ненужные покупки, проценты, комиссии и еще что-то такое, то это уже может быть очень большая сумма.

– Как реклама, скидки и акции влияют на наше решение о покупке?

– Влияют очень сильно.

Я как финансист это замечаю, потому что когда какая-то акция, какой-то товар за полцены, то включается ложный показатель экономии. Вам кажется, что вы экономите половину денег, которые потратите на эту покупку.

На самом деле вы тратите половину на то, что вам не нужно. Товар малонужен. К примеру, условно какие-то кроссовки. Они стоят 6 тысяч гривен, а внезапно продаются по 3 тысячи. Очень большая скидка, 50%, сложно удержаться. Но нужны ли эти кроссовки? Действительно ли они вам так нужны, чтобы заплатить за них даже 3 тысячи гривен, или они будут просто лежать год, а потом вы их кому-то подарите?

Человек – иррациональное существо, и на этом часто играют продавцы. Например, ''купи две вещи и получи третью''. Тебе одной достаточно, но ты покупаешь вторую, чтобы третью получить условно бесплатно. На самом деле это не так: за второе дело ты тратишь лишние средства.

– Почему фраза ''это всего несколько сотен гривен'' может быть опасна для бюджета?

– Потому что один раз несколько сотен гривен – это действительно не критично.

Но если эти несколько сотен гривен несколько раз в день, каждый день, то это уже десятки тысяч гривен в месяц. И это уже может оказаться существенно.

– Действительно ли оплата картой заставляет нас тратить больше, чем наличными?

– Действительно так. Это тоже маркетинговый ход: льготный период по карточке создает ложное впечатление, что у меня денег больше, чем я могу распоряжаться.

Если человек все-таки контролирует себя, эти кредиты удобны. Но если человек не контролирует расходы и не успевает рассчитаться во время льготного периода, то эти проценты начинают его мучить.

Второе – когда человек регулярно пользуется банковскими кредитами в обычных условиях, а вдруг случается какая-то необычная ситуация, кризис, беда или что-то, когда нужны деньги. А уж этой условной подушки в виде кредитного лимита нет.

Тогда приходится брать кредит уже с процентами, и это выходит гораздо дороже. То есть кредит создает ложное представление о большей возможности тратить, и часто это представление превращается в дополнительные расходы.

Именно на этом живут кредитующие банки. Я понимаю, что из каждые 100 человек несколько все равно выйдут за пределы льготного периода и будут платить проценты, и это покроет банкам все расходы на то, что где-то условно кредитуется бесплатно.

– Почему мы можем долго отказывать себе в одной дорогой покупке, но регулярно тратить деньги на десятки мелких вещей?

– Это можно посчитать. Если человек, например, курит, каждый день покупает пачку сигарет, плюс под сигарету обязательно кофе, один-два-три дополнительных, то это каждый раз сотня гривен или больше. Но за месяц это выходит около 10 тысяч гривен.

И эти 10 тысяч незаметно тратятся, а человек может отказать себе в покупке за 10 тысяч гривен каких-то необходимых вещей, одежды или чего-нибудь другого. По факту это тоже самое.

- Работает ли правило "подождать 24 часа перед большой покупкой"?

– Все люди разные. У кого-то работает, у кого-то – нет.

Для человека, который не может контролировать свое эмоциональное состояние, это очень полезно. Буквально можно задать себе будильник в телефоне: пока он не прозвонит через 24 часа, не покупать.

За эти 24 часа могут прийти разные мнения, в том числе мнение, что эта покупка не столь нужна, а деньги лучше потратить на погашение долга, сбережения или получение дополнительного дохода.

Если человек способен контролировать свои эмоции и знает, что эта покупка действительно выгодна для него, то это не так необходимо.

– Почему после получения зарплаты люди часто тратят больше, чем в конце месяца?

– Люди, имеющие достаточно большие кредитные лимиты, часто после получения зарплаты сразу закрывают эти лимиты, то есть долги перед банками.

Когда закрывают эти долги, вдруг оказывается, что реальных денег гораздо меньше зарплаты. И тут уже начинаются эти качели: ''Да сколько той жизни'', ''давайте это'', ''а у меня лимит все равно есть, я покрою''.

То есть, человек таким образом перестает чувствовать свои деньги и кредитные лимиты. Поэтому у таких людей часто бывает так, что пришла зарплата – и через день-два ее уже нет.

Ну и плюс есть такие люди, которых называют "деньги пекут в руки". Есть деньги – нужно потратить, потому что все хочется. ''Я откладывал, я работал тяжело и наконец получил зарплату, наконец могу эти отложенные покупки совершить''.

Это все говорит о нерациональности нашего мышления.

– Как перестать делать импульсивные покупки?

– Совет – всегда помнить, что могут прийти сложные времена.

Это могут быть как личное, так и война в стране, какие-то проблемы у родственников или большие расходы в виде необходимых покупок. К примеру, какой-то прилет – и надо делать ремонт. Пока дождешься денег от государства или города, это может быть очень долго, а ремонт нужно делать за свой счет.

То есть, надо всегда иметь определенную финансовую подушку. И эта подушка должна быть не на карте напрямую, чтобы ее можно было потратить сразу в магазине.

Это может быть депозит или некие ОВГЗ. Потому что с момента, когда захотелось купить, до момента, когда деньги станут доступными, проходит определенное время – день-два или больше.

Это часто уже помогает: импульс проходит, а деньги еще недоступны, и не необходимая покупка откладывается.