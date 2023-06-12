Руководил заградотрядом. Украинские военные взяли в плен сотрудника ФСБ

Как отмечают правоохранители, они допросили сразу двух военных РФ. Одним из них стал пулеметчик отдельной роты комендатуры ФСБ, который возглавлял заградительный отряд.

"О своих военных обязанностях ФСБшник рассказывает коротко: "Стояли на второй линии и не давали отступать "штурму Z" (российское подразделение - ред.). Приказ был при их отступлении бить на поражение", - уточняют в СБУ.

При этом второй солдат РФ, которого взяли в плен, оказался тем самым "штурмовиком Z". Он боялся расстрела и поэтому сдался в плен.

"После прибытия туда (на позицию - ред.), ничего не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от "птичек". Это квадрокоптеры. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды... Расстреливают всех, кто будет убегать", - добавил оккупант.

Заградотряды у россиян

Напомним, что это уже не первое подтверждение информации о расстреле российских солдат в случае, если они захотят отступать.

Ранее Главное управление разведки неоднократно публиковало перехваты разговоров оккупантов, в которых они также упоминали о боязни расстрела со стороны сослуживцев.

Информацию про заградотряды подтвердила и британская разведка еще осенью прошлого года.