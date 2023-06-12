Керував загороджувальним загоном. Українські військові взяли у полон співробітника ФСБ

Як зазначають правоохоронці, вони допитали одразу двох військових РФ. Одним з них став кулеметник окремої роти комендатури ФСБ, який очолював загороджувальний загін.

"Про свої військові обов'язки ФСБшник розповідає коротко: "Стояли на другій лінії і не давали відступати "штурму Z" (російський підрозділ - ред.). Наказ був за їхнього відступу бити на ураження", - уточнюють у СБУ.

При цьому другий солдат РФ, якого взяли в полон, виявився "штурмовиком Z". Він боявся розстрілу і тому здався в полон.

"Після прибуття туди (на позицію - ред.), нічого не пояснивши, нас сунули в посадку і сказали ховатися просто від "пташок". Це квадрокоптери. У разі втечі нам сказали, що ззаду стоять загороджувальні загони... Розстрілюють усіх, хто буде тікати", - додав окупант.

Загороджувальні загони у росіян

Нагадаємо, що це вже не перше підтвердження інформації про розстріл російських солдатів, якщо вони захочуть відступати.

Раніше Головне управління розвідки неодноразово публікувало перехоплення розмов окупантів, у яких вони також згадували про побоювання розстрілу з боку товаришів по службі.

Інформацію про загороджувальні загони підтвердила і британська розвідка ще восени минулого року.