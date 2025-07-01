Руководил ударами "Кинжалов" по объектам Украины. СБУ объявила подозрение полковнику РФ

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении полковнику ФСБ, который во время оккупации Харьковской области пытал людей и "крышевал" мародеров.

Также двое силовиков из Дагестана были признаны украинским судом виновными в нарушении законов и обычаев войны в оккупированной части Васильевского района Запорожской области.

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