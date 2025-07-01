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Руководил ударами "Кинжалов" по объектам Украины. СБУ объявила подозрение полковнику РФ

Фото: СБУ объявила заочное подозрение полковнику РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ сообщила о заочном подозрении российскому полковнику, который командовал атаками "Кинжалов" по энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Детали дела

Служба безопасности Украины задокументировала военные преступления еще одного представителя командования вооруженных сил рф.

Речь идет о полковнике Алексее Ямакиди - бывшем командире 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВВС страны-агрессора.

По данным следствия, с октября 2022 года до марта 2023 года Ямакиди отдавал приказы на авиаудары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Для этого враг применял гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал".

Кроме того, российские войска регулярно наносили массированные удары по жилым районам украинских городов и поселков, используя дальнобойное вооружение.

Что грозит

Следователи СБУ сообщили Ямакиде о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Сейчас продолжаются мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении полковнику ФСБ, который во время оккупации Харьковской области пытал людей и "крышевал" мародеров.

Также двое силовиков из Дагестана были признаны украинским судом виновными в нарушении законов и обычаев войны в оккупированной части Васильевского района Запорожской области.

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