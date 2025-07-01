Керував ударами "Кинджалів" по об’єктах України. СБУ оголосила підозру полковнику РФ

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру полковнику ФСБ, який під час окупації Харківської області катував людей та "кришував" мародерів.

Також двоє силовиків із Дагестану були визнані українським судом винними у порушенні законів та звичаїв війни в окупованій частині Василівського району Запорізької області.

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