Пытал людей в Волчанске. СБУ сообщила о подозрении полковнику ФСБ
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении полковнику ФСБ, который во время оккупации Харьковской области пытал людей и "крышивал" мародеров.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины и сайт Офиса Генерального прокурора.
Установлено, что полковник Максим Живило был причастен к военным преступлениям против гражданского населения во время оккупации Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения подразделение ФСБ под руководством подозреваемого выслеживало и похищало украинских патриотов в оккупированном Волчанске.
Фото: Живило Максим Викторович, полковник ФСБ (gp.gov.ua)
Кроме того, есть доказательства, что в апреле 2022 года российские военные схватили местного жителя на улице, связали его и отвезли в застенки. Мужчину жестоко избивали, применяли к нему электрический ток, прокалывали губы, десну и спилили зубы. Максим Живило лично участвовал в пытках, говорится в сообщении.
Кроме того, полковник контролировал перевозку грузов через блокпосты в Россию и брал взятки от мародеров за каждый вывезенный груз.
"По его "подписи" захватчики вывезли в РФ более 20 фур с награбленным имуществом местных жителей. В основном это были угнаны автомобили премиум класса, катера, квадроциклы и сельхозтехника", - отметили в СБУ.
Следователи сообщили полковнику о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Напомним, полицейский из Подмосковья признал, что он вместе с четырьмя коллегами пытал до смерти украинца в оккупированном городе Горностаевке Херсонской области. 27-летний Руслан Руснак скончался после допроса российскими силовиками в помещении "МВД" в Горностаевке. Тело мужчины было скрыто от общественности и находилось под контролем силовиков. Отпечатки избиений и пыток были видны на синем теле мужчины.
Также двое силовиков из Дагестана были признаны украинским судом виновными в нарушении законов и обычаев войны в оккупированной части Васильевского района Запорожской области.
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