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Руководил перебросом техники в Крым: в Украине будут судить министр транспорта РФ

Фото: колонна российской техники (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении министра транспорта России. Он подозревается в содействии перемещению личного состава и бронетехники оккупантов, задействованной для вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГПУ.

По данным ведомства, ему инкриминировано пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 332 УК Украины) ).

"Прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении министра транспорта РФ", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый помогал минобороны России перемещать личный состав, вооружение и военную технику оккупантов к границам Украины и в захваченные районы. Значительная часть оккупантов была переправлена в том числе железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма.

"В рамках уголовного производства задокументировано опрокидывание российских танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и автоцистерн с сотнями тонн горюче-смазочных материалов. Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой", - в прокуратуре.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении жителя столицы, организовавшего схему легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу под видом волонтеров.

Кроме того, мы писали, чтопрокурор Полтавской области настаивает на аресте мэра Полтавы Александра Мамая.

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