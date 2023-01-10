ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ввозил иностранцев и помогал уехать уклоняющимся. Полиция арестовала киевлянина

Новина українською →
Киев, Вторник 10 января 2023 16:58
Ввозил иностранцев и помогал уехать уклоняющимся. Полиция арестовала киевлянина Фото: Киевлянина арестовали за помощь уклоняющимся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении жителю столицы, который организовал схему легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу под видом волонтеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Согласно материалам следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение более чем в 10 тысяч гривен помогал гражданам других государств незаконно сделать документы для оформления вида на временное проживание в Украине.

Ввозил иностранцев и помогал уехать уклоняющимся. Полиция арестовала киевлянина

Прокуратура заявила, что мужчина также предлагал иностранцам и гражданам Украины призывного возраста свою помощь в получении документов о статусе волонтера в благотворительном фонде, занимающемся доставкой международных гуманитарных грузов в Украину.

По их словам, статус волонтера предоставлял возможность иностранцам и уклонистам беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в период военного положения. Полиция задержала организатора схемы при передаче иностранцу незаконно полученного вида о временном проживании в Украине под видом волонтера.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются другие участники преступной схемы, а также лица, которые ею воспользовались. Мужчине грозит заключение до 5 лет за решеткой.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Киева, организовавшего незаконную схему переправки граждан призывного возраста через государственную границу Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что экс-депутат одного из районных советов Хмельницкой области за 6000 долларов помогал уклонистам выезжать из Украины. Однако вскоре его арестовали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура
NEWS
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году