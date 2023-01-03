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Суд над мэром Полтавы: прокурор области настаивает на аресте

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Полтава, Вторник 03 января 2023 16:12
Суд над мэром Полтавы: прокурор области настаивает на аресте Фото: Александр Мамай, мэр Полтавы (zmist-tech-space)
Автор: Иван Носальский

Суд должен избрать мэру Полтавы Александру Мамаю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Полтавщина", об этом во время брифинга заявил глава прокуратуры Полтавской области Антон Столетний.

По его словам, о мере пресечения в виде содержания под стражей прокуратура будет просить суд на основании шестой части статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Во время действия военного положения к лицам, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261-1, 437-442 УК Украины, при наличии рисков указанных в ст. 177 УКУ применяется мера пресечения - содержание под стражей. То есть это безальтернативное требование закона", - отметил он.

Также Столетний отметил, что прокуратура будет ходатайствовать об отстранении Мамая от должности на два месяца. Этот срок могут продлить в будущем, если подадут новое ходатайство.

Прокурор добавил, что ходатайства были вручены подозреваемому и направлены в суд, который должен рассмотреть их не позднее чем через 72 часа с момента поступления.

Напомним, ранее стало известно, что 29 декабря мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Он мог несанкционированно распространять информацию о размещении подразделений ВСУ.

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