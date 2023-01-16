Керував перекиданням техніки до Криму: в Україні судитимуть міністр транспорту РФ

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо міністра транспорту Росії. Він підозрюється в сприянні переміщенню особового складу та бронетехніки окупантів, задіяної для вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГПУ.
За даними відомства, йому інкриміновано пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 332 КК України).
"Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно міністра транспорту РФ", - сказано в повідомленні.
Під час розслідування було встановлено, що підозрюваний допомогав міноборони Росії переміщати особовий склад, озброєння та військову техніку окупантів до кордонів України та у захоплені райони. Значна частина окупантів була переправлена в тому числі залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму.
"В рамках кримінального провадження задокументовано перекидання російських танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти і автоцистерн із сотнями тон пально-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях", - заявили в прокуратурі.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Печерська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру мешканцю столиці, який організував схему легалізації та переміщення іноземців, а також військовозобов’язаних громадян України через державний кордон під виглядом волонтерів.
Крім того, ми писали, що прокурор Полтавської області наполягає на арешті мера Полтави Олександра Мамая.
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