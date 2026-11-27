Neuralink получила разрешение Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) на запуск ключевого клинического исследования LINK Pivotal Study. Это первое испытание имплантированного интерфейса "мозг-компьютер", проводимое в США.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Neuralink .

Что известно?

Главная задача проекта LINK Pivotal Study - оценить безопасность и эффективность системы Neuralink у людей с тяжелым параличом, вызванным боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Набор участников для этого этапа открыт, а его географию планируют постепенно расширять.

В ходе испытаний специалисты будут проверять способность участников управлять цифровыми устройствами силой мысли.

Особое внимание уделят практическим результатам, которые помогают людям вернуть самостоятельность в повседневной жизни. Параллельно несколько клинических центров продолжат изучать долгосрочную безопасность и надежность работы системы.

Что уже могут пользователи с имплантом?

Новый этап опирается на результаты предварительных "исследований ранней осуществимости", которые Neuralink проводит в США, Канаде и Великобритании.

На сегодняшний день импланты установили уже более 30 участникам, суммарно наработавшим тысячи часов реального использования интерфейса.

С помощью чипов в мозге пациенты уже смогли вернуться к активной жизни и выполнять сложные задачи:

получать высшее образование;

заниматься творчеством;

играть в видеоигры;

свободно общаться со своими близкими.

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Как работает имплант от Neuralink?

Чип N1 хирургически (инвазивно - прим. ред.) устанавливают в череп, после чего робот R1 вводит в мозг гибкие электроды.

Они считывают нервную активность, связанную с движениями, а программное обеспечение превращает эти сигналы в команды для управления компьютерами и другими цифровыми устройствами.

Технология призвана помочь пациентам общаться с внешним миром. В перспективе, Neuralink хочет дать им возможность управлять устройствами без клавиатуры и других физических средств управления.

Если испытания подтвердят безопасность технологии, Neuralink сможет подать заявку на проведение более масштабных исследований, а затем вывести систему LINK на рынок.