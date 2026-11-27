Neuralink отримала дозвіл Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) на запуск ключового клінічного дослідження LINK Pivotal Study. Це перше випробування імплантованого інтерфейсу "мозок-комп'ютер", яке проводиться у США.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Neuralink .

Що відомо?

Головне завдання проєкту LINK Pivotal Study - оцінити безпеку та ефективність системи Neuralink у людей із тяжким паралічем, спричиненим бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

Набір учасників для цього етапу вже відкритий, а його географію планують поступово розширювати.

Під час випробувань фахівці перевірятимуть здатність учасників керувати цифровими пристроями силою думки.

Особливу увагу приділять практичним результатам, які допомагають людям повернути самостійність у повсякденному житті. Паралельно у кількох клінічних центрах продовжать вивчати довгострокову безпеку та надійність роботи системи.

Що вже вміють користувачі з імплантом?

Новий етап спирається на результати попередніх "досліджень ранньої здійсненності", які Neuralink проводить у США, Канаді та Великій Британії.

На сьогодні імпланти встановили вже понад 30 учасникам, які сумарно напрацювали тисячі годин реального використання інтерфейсу.

За допомогою чипів у мозку пацієнти вже змогли повернутися до активного життя та виконувати складні завдання:

здобувати вищу освіту;

займатися творчістю;

грати у відеоігри;

вільно спілкуватися зі своїми близькими.

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Як працює імплант від Neuralink?

Чип N1 хірургічно (інвазивно - прим. ред.) встановлюють у череп, після чого робот R1 вводить у мозок гнучкі електроди.

Вони зчитують нервову активність, пов’язану з рухами, а програмне забезпечення перетворює ці сигнали на команди для керування комп’ютерами та іншими цифровими пристроями.

Технологія покликана допомогти пацієнтам спілкуватися із зовнішнім світом. У перспективі Neuralink хоче дати їм змогу керувати пристроями без клавіатури та інших фізичних засобів управління.

Якщо випробування підтвердять безпеку технології, Neuralink зможе подати заявку на проведення масштабніших досліджень, а згодом - вивести систему LINK на ринок.