Наставник "Миннесоты" со смелым тактическим ходом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали главного тренера "Миннесоты Уайлд" Джона Хайнса лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
49-летний специалист сыграл важную роль в непростой победе над "Нэшвиллом" (4:3 ОТ). Его тренерское решение в дополнительной пятиминутке посодействовало победной шайбе.
При ничейном счете Хайнс решился снять вратаря и выпустить четвертого полевого. Для реализации большинства "Уайлд" потратили считанные секунды. Капризов и Цуккарелло подготовили взятие ворот для Болди, который точным выстрелом из правой зоны вбрасывания "прошил" Сароса.
Благодаря победе "Миннесота" осталась в гонке за места в плей-офф от Западной конференции. В данный момент подопечные Хайнса набрали 69 очков и на шесть пунктов отстают от идущего на восьмой строчке "Вегаса".
В тройку звезд вечера также попали центрфорвард "Чикаго" Коннор Бедард и лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в противостоянии с Аризоной (7:4). Второй же забросил шайбу и дважды ассистировал против "Питтсбурга" (4:0).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне защитник "Тампы-Бэй" Рэддиш возглавил хит-парад звезд с пятью результативными передачами.
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