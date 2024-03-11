ua en ru
Пн, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наставник "Миннесоты" со смелым тактическим ходом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Сент-Пол, Понедельник 11 марта 2024 10:58
UA EN RU
Наставник "Миннесоты" со смелым тактическим ходом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Джон Хайнс приложился к победе над "Нэшвиллом" (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали главного тренера "Миннесоты Уайлд" Джона Хайнса лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

49-летний специалист сыграл важную роль в непростой победе над "Нэшвиллом" (4:3 ОТ). Его тренерское решение в дополнительной пятиминутке посодействовало победной шайбе.

При ничейном счете Хайнс решился снять вратаря и выпустить четвертого полевого. Для реализации большинства "Уайлд" потратили считанные секунды. Капризов и Цуккарелло подготовили взятие ворот для Болди, который точным выстрелом из правой зоны вбрасывания "прошил" Сароса.

Благодаря победе "Миннесота" осталась в гонке за места в плей-офф от Западной конференции. В данный момент подопечные Хайнса набрали 69 очков и на шесть пунктов отстают от идущего на восьмой строчке "Вегаса".

В тройку звезд вечера также попали центрфорвард "Чикаго" Коннор Бедард и лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в противостоянии с Аризоной (7:4). Второй же забросил шайбу и дважды ассистировал против "Питтсбурга" (4:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Наставник &quot;Миннесоты&quot; со смелым тактическим ходом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне защитник "Тампы-Бэй" Рэддиш возглавил хит-парад звезд с пятью результативными передачами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
Украина начинает переговоры с США и ЕС по возобновлению авиаперевозок, - Кубраков
Украина начинает переговоры с США и ЕС по возобновлению авиаперевозок, - Кубраков
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг