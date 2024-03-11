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Керманич "Міннесоти" зі сміливим тактичним ходом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Сент-Пол, Понеділок 11 березня 2024 10:58
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Керманич "Міннесоти" зі сміливим тактичним ходом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Джон Хайнс доклався до перемоги над "Нешвіллом" (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали головного тренера "Міннесоти Вайлд" Джона Хайнса найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

49-річний фахівець відіграв важливу роль у непростій перемозі над "Нешвіллом" (4:3 ОТ). Його тренерське рішення в додатковій п'ятихвилинці посприяло переможній шайбі.

За нічийного рахунку Хайнс наважився зняти воротаря і випустити четвертого польового. Для реалізації більшості "Вайлд" витратили лічені секунди. Капрізов і Цуккарелло підготували взяття воріт для Болді, який влучним пострілом із правої зони вкидання "прошив" Сароса.

Завдяки перемозі "Міннесота" залишилася в перегонах за місця в плей-офф від Західної конференції. Наразі підопічні Хайнса набрали 69 очок і на шість пунктів відстають від "Вегаса", який іде на восьмій сходинці.

До трійки зірок вечора також потрапили центрфорвард "Чикаго" Коннор Бедард і лідер "Едмонтона" Коннор Макдевід. Перший оформив дубль і віддав результативну передачу в протистоянні з "Арізоною" (7:4). Натомість другий закинув шайбу та двічі асистував проти "Піттсбурга" (4:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

Керманич &quot;Міннесоти&quot; зі сміливим тактичним ходом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні оборонець "Тампи-Бей" Реддіш очолив хіт-парад зірок із п'ятьма результативними передачами.

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