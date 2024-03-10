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Защитник "Тампы-Бэй" с пятью ассистами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Тампа, Воскресенье 10 марта 2024 10:58
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Защитник "Тампы-Бэй" с пятью ассистами стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Даррен Рэддиш (крайний слева) проявил ассистентские способности (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил защитника "Тампы-Бэй Лайтнинг" Даррена Рэддиша первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

28-летний канадец стал соавтором разгрома "Филадельфии" (7:0). Он принял участие в пяти голевых комбинациях "молний".

В первом периоде Рэддиш отдал предпоследние передачи, когда отличились Хедман и Пол. Впоследствии он помог Шири оформить третью шайбу. Избиение "Флайерс" продолжили Пойнт и Дюклер.

Рэддиш снова оказался в эпицентре событий в финальной 20-минутке. Сначала он вместе с Пойнтом подготовил взятие ворот Хедманом. А под занавес поединка Хэйгл реализовал большинство "Тампы-Бэй" дальним броском после передачи канадского защитника.

В топ-тройку звезд также попали нападающий "Вегаса" Джонатан Оди-Маршессо и вингер "Флориды" Владимир Тарасенко. Первый оформил хет-трик в противостоянии с "Детройтом" (5:3). В свою очередь россиянин с дублем и ассистом приложился к разгрому "Калгари" (5:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

Защитник &quot;Тампы-Бэй&quot; с пятью ассистами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, ранее составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

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