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В Керчи раздались взрывы, оккупанты перекрыли Крымский мост

Фото: в Керчи раздались взрывы, россияне перекрыли Крымский мост (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во временно оккупированном Керчи прогремели взрывы сегодня ночью 5 декабря. Оккупационные власти перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в небе над Керчью раздалась серия взрывов. Местные жители утверждают, что слышали по меньшей мере 9 в районе Аршинцево и поселка Войково.

Россияне утверждают, что в регионе работает ПВО. Оккупационные власти Крыма временно приостановили проезд по Крымскому мосту.

Также россияне в соцсетях сообщают о звуках взрывов в Феодосии и проблемах с электроснабжением в Керченском районе.

"В районе Керченского моста нет света, все во тьме", - говорится в сообщении.

"Хлопки" в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники.

В частности, в России заявили о массированной атаке дронов на временно оккупированный Крым ночью 24 ноября. Тогда в городе Джанкой были поражены военные части россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков.

А 23 ноября в Новофедоровке Сакского района Крыма раздавались взрывы и пулеметные очереди.

Также 21 ноября в Севастополе прозвучала серия взрывов. Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.

 

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КерчьВзрывКрымский мостВойна России против Украины