Керченский мост все еще цель ВСУ: в ВМС объяснили, что поможет разрушить переправу

Керченский мост, который соединяет оккупированный Крым с территорией России, все еще остается целью для Сил обороны. Однако необходимо придерживаться "информационной тишины".

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Крым.Реалии".

"Конечно, мост - это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост, такой же. Такая же цель, как и остальные", - рассказал Неижпапа.

Он также считает, что для достижения успеха нужно придерживаться "информационной тишины".

"А если мы говорим, что завтра мы ударим Крымский мост, то, наверное, противник об этом узнает через телевидение. Или скажем, что мы не ударим его. Ну, это же неправильно", - добавил он.

По его словам, количество ударов по Крыму не уменьшилось, но их интенсивность их меньше.

"Я не проводил такую аналитику, меньшую или большую. Все работает в штатном режиме, как и на других направлениях фронта. Поэтому цели есть в Крыму и в других областях, где находится враг, конечно. Поэтому я не могу вам предоставить такой аналитики... Цели поражают. Возможно, не все известны из прессы, конечно. Видимо, интенсивность не такая большая. Видимо, это связано с важностью других направлений", - сказал он.

Подрыв Крымского моста

Стоит напомнить, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик. Тогда, кроме взрыва, случился и мощный пожар.

Также в июле 2023 года была еще одна атака на Крымский мост. Тогда были разрушены два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.