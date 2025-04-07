Керченський міст все ще ціль ЗСУ: у ВМС пояснили, що допоможе зруйнувати переправу

Керченський міст, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, все ще залишається ціллю для Сил оборони. Однак необхідно дотримуватись "інформаційної тиші".

Про це заявив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Крим.Реалії".

"Звісно, що міст – це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст, такий же. Така ж ціль, як і решта", - розповів Неїжпапа.

Він також вважає, що задля досягнення успіху потрібно дотримуватись "інформаційної тиші".

"А якщо ми кажемо, що завтра ми ударимо Кримський міст, то, напевне, противник про це дізнається через телебачення. Або скажемо, що ми не вдаримо його. Ну, це ж неправильно", - додав він.

За його словами, кількість ударів по Криму не зменшилась, але їх інтенсивність їхня менша.

"Я не проводив таку аналітику, меншу чи більшу. Все працює в штатному режимі, як і на інших напрямках фронту. Тому цілі є в Криму і в інших областях, де знаходиться ворог, звісно. Тому я не можу вам надати такої аналітики… Цілі вражаються. Можливо, не всі відомі з преси, звісно. Мабуть, інтенсивність не така велика. Мабуть, це пов’язано з важливістю інших напрямків", - сказав він.

Підрив Кримського мосту

Варто нагадати, що 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту було підірвано вантажівку. Тоді, окрім вибуху, трапилася й потужна пожежа.

Також у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.