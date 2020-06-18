Керченський інцидент: український суд не дозволив затримати російських силовиків

Шевченківський районний суд Києва відмовився дати дозвіл на затримання російських силовиків, які захопили в полон 24 українських моряків біля Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Суддя відхилила клопотання прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Так, в кінці травня суддя Тетяна Левицька розглянула низку клопотань Офісу генерального прокурора про надання дозволу на затримання росіян для доставки їх до суду та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Зокрема, прокуратура зазначала, що підозрювані командири російських кораблів "Дон" і "Суздалец" (Олексій Саляев і Сергій Щербаков), а також співробітники Прикордонного управління ФСБ в Криму (Андрій Шеїн і Олексій Шатохін) здійснили акт агресії й здійснили напад на українські кораблі.

Їх дії призвели до травмування 2 і взяття в полон 24 українців, а також нанесення шкоди на 260 млн гривень.

За даними слідства, всі підозрювані росіяни приховують від кримінальної відповідальності у Криму, вони оголошені в розшук.

Однак, суддя Левицька відмовилася надати дозвіл на затримання росіян. На її думку, прокуратура не надала доказів того, що вони дійсно переховуються від слідства і можуть йому перешкоджати.

Українська прокуратура не оскаржила ці рішення в апеляції.

Нагадаємо, захоплені в російський полон українські моряки повернулися додому в рамках обміну утримуваними особами між Росією та Україною у вересні 2019 року.

Та захоплені в Керченській протоці українські кораблі Росія повернула тільки в листопаді 2019 року.