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У Кенії в результаті нападу бойовиків загинули вісім осіб

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 22:20
У Кенії в результаті нападу бойовиків загинули вісім осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/MiddleEastMnt)

Напад стався недалеко від кордону з Сомалі

Щонайменше вісім людей загинули в результаті передбачуваного нападу ісламістських бойовиків в Кенії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що бойовики напали на автобус недалеко від кордону з Сомалі. Подробиці про жертви не повідомили.

"Група озброєних людей влаштувала засідку на автобус, що прямує до північної Кенії цим ввечері ... Ми підозрюємо, що в цьому замішана "Аль-Шабааб" (бойовики-ісламісти з Сомалі, - ред.)", - йдеться в заяві поліції.

Раніше повідомлялося, що в Сомалі терористи "Аль-Шабааб" напали на військову базу, в результаті чого загинули щонайменше вісім військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що в столиці Сомалі Могадішо біля палацу президента вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, в результаті чого загинув один чоловік, ще один отримав поранення.

Нагадаємо, раніше щонайменше десять осіб загинули в результаті вибуху транспортного засобу біля ресторану в столиці Сомалі Могадішо. Також щонайменше 16 осіб були госпіталізовані.

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