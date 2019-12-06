В Кении в результате нападения боевиков погибли восемь человек

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Нападение произошло недалеко от границы с Сомали

По меньшей мере восемь человек погибли в результате предполагаемого нападения исламистских боевиков в Кении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что боевики напали на автобус недалеко от границы с Сомали. Подробности о жертвах не сообщили.

"Группа вооруженных людей устроила засаду на автобус, направляющийся в северную Кению этим вечером ... Мы подозреваем, что в этом замешан "Аль-Шабааб" (боевиков-исламисты из Сомали, - ред.)", - говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что в Сомали террористы "Аль-Шабааб" напали на военную базу, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военнослужащих.

РБК-Украина писало, что в столице Сомали Могадишо возле дворца президента взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погиб один человек, еще один - получил ранения.

Напомним, ранее по меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва транспортного средства возле ресторана в столице Сомали Могадишо. Также по меньшей мере 16 человек были госпитализированы.