У Сомалі в результаті вибуху загинули 10 людей

Фото: вибух в Сомалі (twitter.com/SurveyorOhato)

На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напад

Щонайменше десять людей загинули в результаті вибуху транспортного засобу біля ресторану в столиці Сомалі Могадішо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В Могадішо біля ресторану вибухнув автомобіль, в результаті чого загинуло не менше десяти людей. Також щонайменше 16 осіб були госпіталізовані.

"Вибух стався, коли ресторані в районі Вабери перебувала велика кількість відвідувачів", - заявив капітан Мохамед Хуссейн.

На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напад.

Як повідомляє видання, пов'язане з "Аль-Каїдою" екстремістське угрупування " аль-Шабааб" часто завдає ударів по густонаселених районах Могадішо. До них відносяться контрольно-пропускні пункти, готелі та урядові установи.

Але екстремістське угруповання була вигнана зі столиці кілька років тому, але як і раніше утримує більшу частину сільських районів південної і центральної частин Сомалі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики екстремістське угрупування "аль-Шабааб" намагалися захопити будівлю уряду в Могадішо. В результаті нападу бойовиків, якому передував вибух терориста-смертника, загинули щонайменше 15 осіб. Серед жертв нападу заступник міністра праці Сахар Ібрагім Абдала і правоохоронці.

Крім того, африканське підрозділ ВПС США в результаті авіаударів знищило в Сомалі 26 бойовиків терористичної групи "Харакат аш-Шабаб".