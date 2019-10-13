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При обстрілі аеропорту в столиці Сомалі поранено шість осіб

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 17:02
При обстрілі аеропорту в столиці Сомалі поранено шість осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/MiddleEastMnt)

Міжнародний аеропорт столиці Могадішо обстріляли з мінометів

Міжнародний аеропорт столиці Сомалі Могадішо обстріляли з мінометів, в результаті чого шість осіб отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Свідки інциденту кажуть про три снаряди, якы розірвалися в периметрі аеропорту. На його території розташовуються посольства низки держав, а також місії ООН і Африканського союзу.

В даний час жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за цю атаку.

Нагадаємо, нещодавно в Сомалі терористи напали на військову базу, в результаті чого загинули щонайменше вісім військовослужбовців. Напад було скоєно вранці 22 вересня на базу Сомалійської національної армії в провінції Нижній Шабель.

щонайменше вісім військовослужбовців урядових сил загинули, ще кілька поранені в результаті нападу бойовиків сомалі гілки аль-Каїди аль-Шабааб на базу Сомалійської національної армії в провінції Нижній Шабель.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в липні в Сомалі в портовому місті Кісмайо біля готелю Asaseey вибухнула машина, начинена вибухівкою. Після вибуху бойовики почали стрілянину і увірвалися в готель.

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