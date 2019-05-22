ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Біля президентського палацу в Сомалі вибухнуло авто

Новини » Надзвичайні події    22.05.2019 - 14:59
Біля президентського палацу в Сомалі вибухнуло авто
Ілюстративне фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

В результаті вибуху постраждав депутат, а його охоронець загинув

У столиці Сомалі Могадішо біля палацу президента вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, в результаті чого загинув один чоловік, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mogadishu Update Twitter.

Також повідомляється, що в районі вибуху чутні постріли.

"Сильний вибух стався перед президентським палацом в Могадішо, коли злетів у повітря автомобіль, начинений вибухівкою. Поранений один депутат, а його охоронець загинув", - йдеться в повідомленні.

Поки жодне з угрупувань не взяла на себе відповідальності за цей інцидент. Деталі події з'ясовуються.

Зазначимо, пов'язана з "Аль-Каїдою" екстремістське угрупування "аль-Шабааб" часто завдає ударів по густонаселених районах Могадішо. До них відносяться контрольно-пропускні пункти, готелі та урядові установи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці березня цього року щонайменше десять осіб загинули в результаті вибуху транспортного засобу біля ресторану в столиці Сомалі Могадішо. Також щонайменше 16 осіб були госпіталізовані.

Крім того, бойовики екстремістське угрупування "аль-Шабааб" намагалися захопити будівлю уряд в Могадішо. В результаті нападу бойовиків, якому передував вибух терориста-смертника загинули щонайменше 15 осіб. Серед жертв нападу заступник міністра праці Цукор Ібрагім Абдала і правоохоронці.

В Іраку підірвали автобус з військовими, є загиблі В Афганістані здійснена спроба підриву голови району, є загиблі
Новини України СомалиВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся