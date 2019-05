Біля президентського палацу в Сомалі вибухнуло авто

В результаті вибуху постраждав депутат, а його охоронець загинув

У столиці Сомалі Могадішо біля палацу президента вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, в результаті чого загинув один чоловік, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mogadishu Update Twitter.

Також повідомляється, що в районі вибуху чутні постріли.

"Сильний вибух стався перед президентським палацом в Могадішо, коли злетів у повітря автомобіль, начинений вибухівкою. Поранений один депутат, а його охоронець загинув", - йдеться в повідомленні.

Поки жодне з угрупувань не взяла на себе відповідальності за цей інцидент. Деталі події з'ясовуються.

Зазначимо, пов'язана з "Аль-Каїдою" екстремістське угрупування " аль-Шабааб" часто завдає ударів по густонаселених районах Могадішо. До них відносяться контрольно-пропускні пункти, готелі та урядові установи.

BREAKING: Loud explosion said to be car bomb just heard in the area of #Somalia's presidential palace in #Mogadishu, cloud smoke can be seen over the sky. - More Soonpic.twitter.com/hJydpAAUFh