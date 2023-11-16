Кэмерон в Одессе отметил успехи Украины в Черном море

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон в рамках визита в Украину кроме Киева посетил также Одессу. Иностранный чиновник отметил прогресс Сил обороны в преодолении российских атак в Черноморском регионе, и обсудил содействие экспорту зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

Британский министр провел переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве и Одессе по вопросам расширения международной коалиции в поддержку Формулы мира, новых путей экспорта украинской агропродукции, и предоставления ВСУ дополнительных вооружения, в частности, усиление противовоздушной обороны.

Главы внешнеполитических ведомств стран посетили Одесский торговый порт.

"Я особенно рад осуществить свой первый визит в качестве государственного секретаря по иностранным делам именно в Украину. Я рад быть здесь, в Одессе, на черноморском побережье, где украинские военно-морские силы показали значительный прогресс в преодолении атак РФ и ужесточении контроля над этим важным морским путем", - заявил Кэмерон.

Глава МИД Британии добавил, что был представлен новый инструмент, призванный улучшить страхование кораблей на таком черноморском маршруте.

"Этот шаг будет иметь большое значение для получения Украиной доходов от экспорта и его экономического восстановления", - подчеркнул иностранный чиновник.

В свою очередь Кулеба выразил благодарность британской стороне за мощную поддержку нашей страны и отметил "ключевую роль" Лондона в консолидации усилий партнеров по повышению обороноспособности Украины, которая продолжает давать отпор полномасштабной военной агрессии РФ.

"Я особенно благодарен своему коллеге за признание значительных успехов Украины в Черном море. Наши военно-морские силы одержали ряд побед, которые поражают весь мир, они отбросили российский флот от наших берегов, мы смогли возобновить экспорт украинского зерна благодаря поддержке Великобритании", - сказал глава МИД Украины.

Министр добавил, что стороны во время визита Кэмерона также согласовали "очень четкий перечень следующих шагов", которые Киев и Лондон должны предпринять, чтобы приблизить победу Украины.

Министры иностранных дел Украины и Британии Дмитрий Кулеба и Дэвид Кэмерон провели переговоры в Киеве и Одессе 16 ноября (фото: mfa.gov.ua)

Визит Кэмерона в Украину 16 ноября

Ранее сообщалось, что в ходе своего неанонсированного визита в Киев новоназначенный глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о дальнейшей долгосрочной поддержке Украины - в частности, в оборонной сфере.

Британский чиновник во время своего первого зарубежного визита в должности главы МИД встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, своим коллегой Дмитрием Кулебой и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

Более детально о визите британского министра Кэмерона в Украину 16 ноября и его встречах с топ-чиновниками и президентом Владимиром Зеленским - читайте в материале РБК-Украина.

Операции Сил обороны Украины в Черном море

Напомним, на прошлой неделе украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море.

Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю "Аскольд". По имеющейся информации, российский корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Кроме того, 10 ноября разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются.

Позже в ГУР подтвердили, что 10 ноября была проведена операция с использованием надводных дронов. Один корабль более старого проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекту 11770 года "Серна" пошли ко дну.

Как заявил 16 ноября президент Владимир Зеленский, РФ больше не может использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира. Глава государства добавил, что этому поспособствовало создание Украиной первого в мире флота морских дронов.