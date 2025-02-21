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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог считает позитивными дискуссии с украинским руководством. Это касается и его переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога в соцсети X.

По словам Келлога, он провел в Киеве "долгий и насыщенный" день с руководством Украины. 

"Обширные и позитивные дискуссии с президентом Владимиром Зеленским, борющимся и отважным лидером воюющей страны и его талантливой командой по национальной безопасности", - добавил спецпредставитель президента США. 

Визит Келлога в Киев

Напомним, 19 февраля спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог начал свой визит в Украину.

В первый же день визита он провел встречи с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями спецслужб и разведок.

При этом вчера, 20 февраля, Келлог провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, в ходе встречи они обсуждали ситуацию на фронте и гарантии безопасности для Украины.

Также Зеленский подчеркнул готовность Украины к подписанию сильного соглашения о партнерстве с США.

К слову, визит Келлога в Украину произошел на фоне скандальных заявлений президента США Дональда Трампа. Американский лидер резко раскритиковал Зеленского.

В частности, Трамп назвал президента Украины "диктатором без выборов". Также он утверждал о якобы низкой поддержке Зеленского среди украинцев.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиКит КеллогВойна в Украине