Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

Визит Келлога в Киев

Напомним, 19 февраля спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог начал свой визит в Украину.

В первый же день визита он провел встречи с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями спецслужб и разведок.

При этом вчера, 20 февраля, Келлог провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, в ходе встречи они обсуждали ситуацию на фронте и гарантии безопасности для Украины.

Также Зеленский подчеркнул готовность Украины к подписанию сильного соглашения о партнерстве с США.

К слову, визит Келлога в Украину произошел на фоне скандальных заявлений президента США Дональда Трампа. Американский лидер резко раскритиковал Зеленского.

В частности, Трамп назвал президента Украины "диктатором без выборов". Также он утверждал о якобы низкой поддержке Зеленского среди украинцев.

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