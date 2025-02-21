Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог розпочав свій візит до України.

У перший же день візиту він провів зустрічі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками спецслужб і розвідок.

При цьому вчора, 20 лютого, Келлог провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, під час зустрічі вони обговорювали ситуацію на фронті та гарантії безпеки для України.

Також Зеленський підкреслив готовність України до підписання сильної угоди про партнерство з США.

До речі, візит Келлога до України відбувся на тлі скандальних заяв президента США Дональда Трампа. Американський лідер різко розкритикував Зеленського.

Зокрема, Трамп назвав президента України "диктатором без виборів". Також він стверджував про нібито низьку підтримку Зеленського серед українців.

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