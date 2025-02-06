Келлог об урегулировании войны в Украине: нужно понять позицию всех участников

В администрации президента США Дональда Трампа считают, что при урегулировании войны в Украине нужно понять позицию всех сторон. После этого можно работать над уступками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога в интервью Fox News.
"Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, нужно убедиться, что вы понимаете позицию каждого участника процесса. Как только мы проведем эти дискуссии с глазу на глаз, тогда вы действительно сможете работать ... над уступками", - сказал спецпредставитель Трампа.
Келлог не прокомментировал, какие уступки могут предложить Украине для прекращения войны и идет ли речь об отказе от вступления в НАТО. Спецпосланник США отметил, что это одна из причин, почему он на следующей неделе посетит Европу.
Келлог собирается поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля, где, по его словам, он встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить войну России против Украины. Он хочет получить лучшее представление о позиции других стран, в частности, Великобритании, Германии и Дании, и других партнеров Украины по урегулированию войны.
Еще до победы на выборах Дональд Трамп заявлял, что якобы закончит войну в Украине за день. Он также говорил, что посадит Украину и РФ за стол переговоров.
После инаугурации Трамп призвал Россию прекратить войну против Украины и пригрозил пошлинами и санкциями, если этого не произойдет. Также президент США заявлял, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путин, чтобы положить конец войне.
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересовался украинскими редкоземельными металлами и другими ресурсами в обмен на поставки оружия. Президент Владимир Зеленский ответил, что Украина открыта к предложениям США.
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