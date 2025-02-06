Келлог об урегулировании войны в Украине: нужно понять позицию всех участников

"Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, нужно убедиться, что вы понимаете позицию каждого участника процесса. Как только мы проведем эти дискуссии с глазу на глаз, тогда вы действительно сможете работать ... над уступками", - сказал спецпредставитель Трампа.

Келлог не прокомментировал, какие уступки могут предложить Украине для прекращения войны и идет ли речь об отказе от вступления в НАТО. Спецпосланник США отметил, что это одна из причин, почему он на следующей неделе посетит Европу.

Келлог собирается поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля, где, по его словам, он встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить войну России против Украины. Он хочет получить лучшее представление о позиции других стран, в частности, Великобритании, Германии и Дании, и других партнеров Украины по урегулированию войны.