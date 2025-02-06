Келлог про врегулювання війни в Україні: потрібно зрозуміти позицію всіх учасників

В адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що при урегулюванні війни в Україні потрібно зрозуміти позицію всіх сторін. Після цього можна працювати над поступками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника США з питань України та РФ Кіта Келлога в інтерв'ю Fox News.
"Коли ви розробляєте плани щодо припинення цієї бійні, потрібно переконатися, що ви розумієте позицію кожного учасника процесу. Як тільки ми проведемо ці дискусії віч-на-віч, тоді ви дійсно зможете працювати ... над поступками", - сказав спецпредставник Трампа.
Келлог не прокоментував, які поступки можуть запропонувати Україні для припинення війни і чи йдеться про відмову від вступу до НАТО. Спецпосланник США зазначив, що це одна з причин, чому він наступного тижня відвідає Європу.
Келлог збирається поїхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого, де, за його словами, він зустрінеться зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії проти України. Він хоче отримати краще уявлення про позицію інших країн, зокрема, Великобританії, Німеччини і Данії, й інших партнерів України щодо врегулювання війни.
Ще до перемоги на виборах Дональд Трамп заявляв, що нібито закінчить війну в Україні за день. Він також казав, що посадить Україну та РФ за стіл переговорів.
Після інавгурації Трамп закликав Росію припинити війну проти України і пригрозив митами і санкціями, якщо цього не станеться. Також президент США заявляв, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путін, щоб покласти край війні.
Днями президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавився українськими рідкісноземельними металами та іншими ресурсами в обмін на постачання зброї. Президент Володимир Зеленський відповів, що Україна відкрита до пропозицій США.
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