Келлог про врегулювання війни в Україні: потрібно зрозуміти позицію всіх учасників

"Коли ви розробляєте плани щодо припинення цієї бійні, потрібно переконатися, що ви розумієте позицію кожного учасника процесу. Як тільки ми проведемо ці дискусії віч-на-віч, тоді ви дійсно зможете працювати ... над поступками", - сказав спецпредставник Трампа.

Келлог не прокоментував, які поступки можуть запропонувати Україні для припинення війни і чи йдеться про відмову від вступу до НАТО. Спецпосланник США зазначив, що це одна з причин, чому він наступного тижня відвідає Європу.

Келлог збирається поїхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого, де, за його словами, він зустрінеться зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії проти України. Він хоче отримати краще уявлення про позицію інших країн, зокрема, Великобританії, Німеччини і Данії, й інших партнерів України щодо врегулювання війни.