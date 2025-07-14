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Келлог раскрыл детали разговора с Зеленским

Фото: президент Владимир Зеленский и Кит Келлог (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Спецпредставитель президента США Кит Келлог раскрыл детали своего разговора с президентом Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев 14 июля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Келлог написал в Twitter.

"Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим знаковое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучших американских вооружений в Украину", - написал Келлог.

По его словам, это соглашение будет полностью профинансировано членами Альянса и позволит ускорить поставки вооружения Украине. Оно также поддержит обороноспособность Украины и укрепит единство НАТО.

Напомним, до этого Зеленский заявил, что его переговоры с Келлогом были продуктивными и касались ключевых вопросов безопасности и будущего мира.

Также сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Также по словам Трампа, готовится отправка 17 систем Patriot в Украину, они прибудут уже через несколько дней.

 

Визит Келлога в Украину

Келлог прибыл в Украину сегодня утром. О своем визите он сообщил еще на прошлой неделе. Впоследствии стало известно, что ему передадут информацию о военном потенциале России и оценку оборонных перспектив Украины. Соответствующее задание главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и начальнику Генштаба Андрею Гнатову дал президент Владимир Зеленский.

"Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной", - сообщал Зеленский.

О деталях сегодняшнего визита Келлога в Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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Кит КеллогСоединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеВладимир Зеленский