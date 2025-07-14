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Келлог продолжает встречи в Киеве, уже заслушал брифинг Буданова и Сырского: детали

Киев, Понедельник 14 июля 2025 18:31
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Келлог продолжает встречи в Киеве, уже заслушал брифинг Буданова и Сырского: детали Фото: Кит Келлог, спецпосланник президента США (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Иван Носальский

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог во время визита в Киев заслушал доклады от начальника ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Встреча с Умеровым

По словам Умерова, в ходе встречи с Келлогом они провели предметный и откровенный разговор о достижении справедливого и стойкого мира.

Отдельное внимание Умеров и Келлог уделили развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь идет о системах ПВО и других критически важных направлениях. Некоторые проекты уже реализуют, остальные готовят к запуску.

Умеров напомнил об уникальном боевом опыте Украины, особенно в сфере дронов. Украинцы уже готовы им поделиться.

Также были обсуждены вопросы санкций, в частности против российского энергетического сектора, который является ключевым источником финансирования войны.

Доклад для американской делегации

При этом для американской делегации отдельный брифинг провели Буданов, Сырский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители разведок.

"Проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба – не только против Украины, но и против НАТО. Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также наметил первоочередные потребности украинской армии в вооружении", - рассказал Умеров.

Встреча Зеленского и Келлога

Напомним, сегодня, 14 июля, с визитом в Киеве находится спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

Келлог уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсуждали ключевые вопросы в сфере безопасности.

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Киев Соединенные Штаты Америки Кирилл Буданов Кит Келлог Война в Украине Александр Сырский
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