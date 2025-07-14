Келлог продовжує зустрічі в Києві, вже заслухав брифінг Буданова і Сирського: деталі

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог під час візиту до Києва заслухав доповіді від начальника ГУР Кирила Буданова і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook .

Зустріч з Умєровим

За словами Умєрова, під час зустрічі з Келлогом вони провели предметну і відверту розмову про досягнення справедливого і стійкого миру.

Окрему увагу Умєров і Келлог приділили розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі проєкти вже реалізують, інші готують до запуску.

Умєров нагадав про унікальний бойовий досвід України, особливо у сфері дронів. Українці вже готові ним поділитися.

Також було обговорено питання санкцій, зокрема проти російського енергетичного сектору, який є ключовим джерелом фінансування війни.

Доповідь для американської делегації

При цьому для американської делегації окремий брифінг провели Буданов, Сирський, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представники розвідок.

"Поінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника і підготовку Росії до війни ширшого масштабу - не тільки проти України, а й проти НАТО. Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Генерал Сирський також намітив першочергові потреби української армії в озброєнні", - розповів Умєров.