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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Келлог похвалил Зеленского после разговора с Трампом

Фото: спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог похвалил Владимира Зеленского. Это произошло после его разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога в X (Twitter).

Спецпредставитель президента США прокомментировал телефонный разговор Трампа и Зеленского.

"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию", - написал он.

Келлог также поблагодарил Зеленского за его соболезнования по поводу смертельного наводнения в Техасе и потерь, особенно среди молодежи.

"Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие - ключевая составляющая лидерства", - добавил он.

 

Разговор Зеленского и Трампа

Напомним, 4 июля американский президент Дональд Трамп созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили российские воздушные удары и ситуацию на фронте.

Axios писало, что 40-минутный разговор в основном был посвящен потребностям Украины в противовоздушной обороне. Трамп позже отметил, что США рассматривают вопрос передачи ракет Patriot Украине.

Зеленский заявил, что это был лучший за все время разговор с Трампом.

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампКит Келлог