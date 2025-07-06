Келлог похвалил Зеленского после разговора с Трампом

Спецпредставитель президента США прокомментировал телефонный разговор Трампа и Зеленского.

"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию", - написал он.

Келлог также поблагодарил Зеленского за его соболезнования по поводу смертельного наводнения в Техасе и потерь, особенно среди молодежи.

"Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие - ключевая составляющая лидерства", - добавил он.