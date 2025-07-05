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"Лучший за все время": Зеленский оценил разговор с Трампом и высказался о Patriot

Украина, Суббота 05 июля 2025 21:19
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"Лучший за все время": Зеленский оценил разговор с Трампом и высказался о Patriot Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, лучшим за все время их общения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского 5 июля.

"Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать", - сказал президент.

Также Зеленский анонсировал решение по усилению украинской противовоздушной обороны. В первую очередь, речь идет о комплексах ПВО Patriot.

"Именно Patriot - ключ к защите от баллистики. Обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально проработают наши команды на встречах уже в ближайшее время", - добавил он.

Отметим, что после разговора между двумя президентами 4 июля Трамп подтвердил, что США изучают возможность передачи Киеву дополнительных ракет для комплексов ПВО Patriot. Эти комплексы составляют главную силу украинской противовоздушной обороны.

Сам разговор состоялся на фоне того, что 1 июля США приостановили поставки Украине ряда видов вооружения. В частности решение Пентагона коснулось ракет для систем Patriot.

Что касается дополнительных комплексов ПВО - Украина может получить их от Германии. Берлин готов оплатить поставку двух Patriot для Украины в случае, если их продажа будет одобрена.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп
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