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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Келлог похвалив Зеленського після розмови з Трампом

Фото: спецпредставник США з питань України Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог похвалив Володимира Зеленського. Це сталося після його розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Келлога в X (Twitter).

Спецпредставник президента США прокоментував телефонну розмову Трампа та Зеленського.

"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття", - написав він. 

Келлог також подякував Зеленському за його співчуття щодо смертельної повені в Техасі і втрат, особливо серед молоді. 

"Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття - ключова складова лідерства", - додав він.

 

Розмова Зеленського і Трампа

Нагадаємо, 4 липня американський президент Дональд Трамп зідзвонився з українським колегою Володимиром Зеленським. Вони обговорили російські повітряні удари й ситуацію на фронті.

Axios писало, що 40-хвилинна розмова здебільшого була присвячена потребам України в протиповітряній обороні. Трамп пізніше зазначив, що США розглядають питання передачі ракет Patriot Україні.

Зеленський заявив, що це була найкраща за весь час розмова з Трампом.

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Володимир ЗеленськийДональд ТрампКіт Келлог