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Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит

США, Пятница 11 июля 2025 07:36
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Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Американская администрация нашла способ вооружить Украину, обходя прямые поставки. Президент Дональд Трамп более склонен помогать Украине, чем месяцы назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ахіоѕ.

Так, президент США Дональд Трамп объявил о новом плане поддержки Украины. Он предусматривает передачу американского оружия, но не бесплатно, как при предыдущей администрации Джо Байдена.

Речь идет о том, что США будут продавать оружие союзникам по НАТО, которые затем будут передавать его Украине.

Как будет работать новый механизм

По словам Трампа, оружие будет поставляться сначала в страны НАТО, а дальше они будут иметь право самостоятельно решать, кому и что передавать.

При этом НАТО будет оплачивать эти поставки, что позволяет Вашингтону формально не принимать непосредственного участия в передаче вооружений Украине.

Эксперты считают, что это позволяет избежать прямой ответственности США, сохраняя при этом военную поддержку украинской армии.

Вместе с тем, такое решение указывает на понимание Трампом реалий сегодняшнего дня. Он, похоже, больше не питает надежд, что президент России Владимир Путин добровольно покинет Украину. Кроме того, предложенная схема отражает растущее разочарование администрации Трампа действиями России, в частности постоянными ударами по украинским городам и гражданскому населению.

Политические последствия и новые вызовы

Отметим, что данное решение может вызвать споры как во внутренней политике США, так и среди европейских партнеров. Однако, несмотря на некоторые возражения официальных представителей, новая тактика сигнализирует о готовности Вашингтона поддерживать Украину даже в сложных дипломатических условиях.

Кстати, президент США также заявил, что он "разочарован Россией" и пообещал сделать "важное заявление по России" в понедельник.

Причина изменения отношения к Украине в Белом доме

Президент США Дональд Трамп все чаще выражает недовольство атаками России на Украину. Он уже заявил, что гибнут до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон.

На фоне этого в СМИ появилась информация о том, что он передал Украине часть военной помощи по списку президента Владимира Зеленского. Сообщалось, что Белый дом готовится отправить Киеву дополнительное вооружение, а Конгресс намерен принять жесткие санкции против РФ.

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Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
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