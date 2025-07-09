Трамп стал жестче к Путину? Эксперт объяснил, какова роль ударов РФ по Украине

По мнению директора центра международных исследований Одесского национального университета Владимира Дубовика, Трамп может быть раздражен Путиным из-за того, что каждый разговор - это его призывы к миру, но при этом Россия продолжает, даже усиливает, свои удары по Украине.

"Это ставит Трампа в неловкую ситуацию. Все больше людей говорят о слабости Трампа в этом смысле. Этого он не может терпеть, потому что для него главное - это его эго. На днях он так и высказался по другому вопросу, мол, не знаю, будет ли это хорошо для республиканцев, но главное, что это будет хорошо для меня", - отметил Дубовик.

Кроме того, важную роль сыграла и взвешенная коммуникация с Трампом. Ключевым моментом стал саммит НАТО 24-25 июня, во время которого лидеры европейских стран открыто демонстрировали приверженность к президенту США и пытались получить его поддержку, соглашаясь на увеличение оборонных расходов. Успешной также оказалась встреча Трампа с Зеленским, состоявшаяся на полях саммита.

"Также думаю, что в Гааге он услышал много призывов к действию от ключевых партнеров по НАТО. Трамп, конечно, известен тем, что может и игнорировать их мнение, но в этом случае возможно, что "хор европейцев" все же повлиял. Как и разговор с Зеленским, который остается умелым коммуникатором", - отметил изданию Дубовик.

Отношение Трампа к Путину и России

Сегодня, 9 июля, телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой зафиксировано заявление Дональда Трампа, произнесенное в прошлом году во время закрытой встречи с донорами.

В записи Трамп рассказывает, как в свое время пытался сдержать Владимира Путина от нападения на Украину, угрожая ему "разбомбить Москву к черту".

Отмечается, что эти слова прозвучали в период, когда Трамп выдвигал свою кандидатуру на второй президентский срок. Аудио было сделано во время благотворительных мероприятий 2024 года в Нью-Йорке и Флориде.

Подробнее о данной записи и заявлении Трампа, можно узнать в материале РБК-Украина.