"Кедр" или "Орешник". Буданов объяснил путаницу с названием новой ракеты РФ

"Я уже объяснял. Вчера российский диктатор открыто откровенно публично заявил, что была применена ракета "Орешник". Так он ее назвал. "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, это ее просто шифр. Сама же система называется "Кедр", - отметил Буданов.

По его словам, эта система россиян является экспериментальной и это баллистическая ракета средней дальности, которая является носителем ядерного оружия. Вероятно, ее использовали в безъядерном варианте. Сейчас экспертиза устанавливает, какая именно начинка там была.

"Еще раз скажу - ракета экспериментальная. Мы точно знали, что на октябрь месяц должны были сделать два опытных образца, возможно сделали немножко больше. Но это опытный образец", - подчеркнул Буданов.

Удар новой ракетой по Днепру

21 ноября Россия нанесла ракетный удар по Украине, впервые применив межконтинентальную баллистическую ракету, о чем сообщили в Воздушных силах.

По данным СМИ, оккупанты выпустили по Днепру ракету "Рубеж". Больше этого оружия можно узнать в материале РБК-Украина.

Между тем, российский диктатор Путин заявил об испытательном пуске ракетной системы средней дальности "Орешник" в направлении Днепропетровской области. Есть предположение, что "Орешник" и "Рубеж" могут быть одной и той же ракетой.