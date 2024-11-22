"Кедр" чи "Орєшнік". Буданов пояснив плутанину з назвою нової ракети РФ

"Я вже пояснював. Вчора російський диктатор відкрито відверто публічно заявив, що була застосована ракета "Орєшник". Так він її назвав. "Орєшник" - це назва науково-дослідної роботи, це її просто шифр. Сама ж система називається Кедр", - зауважив Буданов.

За його словами, ця система росіян є експериментальною і це балістична ракета середньої дальності, яка є носієм ядерної зброї. Ймовірно, її використали у без'ядерному варіанті. Зараз експертиза встановлює, яка саме начинка там була.

"Ще раз скажу - ракета експериментальна. Ми точно знали, що на жовтень місяць мали зробити два дослідних зразки, можливо зробили трошки більше. Але це дослідний зразок", - підкреслив Буданов.

Удар новою ракетою по Дніпру

21 листопада Росія здійснила ракетний удар по Україні, вперше застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету, про що повідомили у Повітряних силах.

За даними ЗМІ, окупанти випустили по Дніпру ракету "Рубєж". Більше про цю зброю можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Тим часом російський диктатор Путін заявив про випробувальний пуск ракетної системи середньої дальності "Орєшнік" у напрямку Дніпропетровської області. Є припущення, що "Орєшнік" і "Рубєж" можуть бути однією і тією ж ракетою.