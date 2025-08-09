Какой праздник 9 августа: традиции, приметы, запреты и кто празднует День ангела
В субботу, 9 августа, украинцы чтят память святого апостола Матфея. Этот день, по народным приметам, может принести удачу или, наоборот, стать предупреждением о грядущих переменах.
РБК-Украина рассказывает, какие есть праздники 9 августа, кто празднует День ангела, что можно делать сегодня, а что - строго запрещено.
Апостол Матфей - избранный Богом
Святой апостол Матфей был одним из семидесяти учеников Иисуса Христа. После предательства Иуды Искариота, по жребию апостолов, Матфей был избран в двенадцать, чтобы занять место предателя.
По преданию, он проповедовал Евангелие в Иудее и Каппадокии, подвергся преследованиям и в конце концов умер мученической смертью за свою веру. Его чтят как пример преданности и непоколебимости.
Также в этот день чтят память мученика Антония Александрийского, преподобного Псоя Египетского, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии, Патрикии.
Народные приметы 9 августа
- Если ветер дует северный, то осень будет холодной.
- Солнечная погода в этот день предвещает долгое и теплое бабье лето.
- Облака плывут быстро - к ясной погоде.
- Если на утро появилась сильная роса, то урожай будет хорошим.
Что нельзя делать 9 августа
По народным поверьям, сегодня нельзя бездельничать и лениться.
Лучше избегать ссор, конфликтов и выяснения отношений.
Не следует делиться своими планами на будущее, чтобы не сглазить.
Не стоит ходить на охоту или рыбалку.
Считается, что в этот день нельзя отказывать в помощи, если кто-то о ней просит.
Именины сегодня празднуют:
- Матвей
- Иван
- Маркиян
- Дмитрий
- Леонтий
- Мария
- Антон
- Яков
- Юлиан
Какие еще праздники и памятные даты 9 августа
- Международный день коренных народов мира
- День памяти жертв атомной бомбардировки в Японии
- День книголюбов
- День держания за руку (США)
- День памяти трагедии Нагасаки в Японии
При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.