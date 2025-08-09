ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Какой праздник 9 августа: традиции, приметы, запреты и кто празднует День ангела

Суббота 09 августа 2025 05:45
UA EN RU
Какой праздник 9 августа: традиции, приметы, запреты и кто празднует День ангела Какие праздники отмечают 9 августа и что нельзя делать сегодня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В субботу, 9 августа, украинцы чтят память святого апостола Матфея. Этот день, по народным приметам, может принести удачу или, наоборот, стать предупреждением о грядущих переменах.

РБК-Украина рассказывает, какие есть праздники 9 августа, кто празднует День ангела, что можно делать сегодня, а что - строго запрещено.

Апостол Матфей - избранный Богом

Святой апостол Матфей был одним из семидесяти учеников Иисуса Христа. После предательства Иуды Искариота, по жребию апостолов, Матфей был избран в двенадцать, чтобы занять место предателя.

По преданию, он проповедовал Евангелие в Иудее и Каппадокии, подвергся преследованиям и в конце концов умер мученической смертью за свою веру. Его чтят как пример преданности и непоколебимости.

Также в этот день чтят память мученика Антония Александрийского, преподобного Псоя Египетского, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии, Патрикии.

Народные приметы 9 августа

  • Если ветер дует северный, то осень будет холодной.
  • Солнечная погода в этот день предвещает долгое и теплое бабье лето.
  • Облака плывут быстро - к ясной погоде.
  • Если на утро появилась сильная роса, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 9 августа

По народным поверьям, сегодня нельзя бездельничать и лениться.

Лучше избегать ссор, конфликтов и выяснения отношений.

Не следует делиться своими планами на будущее, чтобы не сглазить.

Не стоит ходить на охоту или рыбалку.

Считается, что в этот день нельзя отказывать в помощи, если кто-то о ней просит.

Именины сегодня празднуют:

  • Матвей
  • Иван
  • Маркиян
  • Дмитрий
  • Леонтий
  • Мария
  • Антон
  • Яков
  • Юлиан

Какие еще праздники и памятные даты 9 августа

  • Международный день коренных народов мира
  • День памяти жертв атомной бомбардировки в Японии
  • День книголюбов
  • День держания за руку (США)
  • День памяти трагедии Нагасаки в Японии

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы: церковный календарь, сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине Праздники День ангела Церковный календарь
Новости
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине