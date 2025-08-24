Какой праздник 24 августа и почему запрещено пользоваться острыми предметами: приметы воскресенья
24 августа - День Независимости Украины. А еще сегодня чтят память святого мученика, а по народным поверьям в это воскресенье не надо пользоваться ножами.
РБК-Украина рассказывает, какой праздник 24 августа, что сегодня запрещено делать и у кого День ангела.
Какой сегодня праздник
24 августа церковь вспоминает о Евтихии. Он жил в I-II веках и происходил из Севастии Палестинской. Услышав проповедь о Христе, он принял христианство и стал учеником апостола Иоанна Богослова. Впоследствии встретил апостола Павла и начал вместе с ним проповедовать.
Из-за этого Евтихия заключали в тюрьму, морили голодом, пытались сжечь, отдавали на съедение зверям. Но он чудом спасался: дождь гасил пламя, а хищники его не трогали. Но потом мученика казнили мечом в родном городе во время проповеди.
Что запрещено делать 24 августа
По народным поверьям сегодня не стоит:
- пользоваться острыми предметами
- разжигать костры
- гулять по лесу
- смотреть на восход солнца
- ссориться.
Считалось, что в этот день не следует делать все, что может привести к ожогам и травмам. Они якобы могут стать началом "полосы неудач". Именно поэтому следует избегать ножей и чего-либо острого.
Приметы и традиции
-
Слышите громкое пение птиц - осень будет ранней
-
Небо чистое и хорошо видно звезды - погода порадует теплом
-
Солнце прячется за облака - готовьтесь к морозам.
У кого сегодня День ангела
Поздравления с именинами будут ждать: Арсений, Георгий, Петр, Макар, Максим, Мартин, Теодор, Мария, Сюзанна.
Какие праздники 24 августа
Сегодня - День Независимости Украины.
А еще в мире отмечают:
-
Международный день странной музыки
-
День картофельных чипсов
-
День падающей звезды.
