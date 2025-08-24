Яке свято 24 серпня і чому заборонено користуватися гострими предметами: прикмети неділі

24 серпня - День Незалежності України. А ще сьогодні вшановують пам’ять святого мученика, а за народними повір'ями цієї неділі не треба користуватися ножами.

РБК-Україна розповідає, яке свято 24 серпня, що сьогодні заборонено робити та у кого День ангела.

Яке сьогодні свято

24 серпня церква згадує про Євтихія. Він жив у І–II століттях і походив із Севастії Палестинської. Почувши проповідь про Христа, він прийняв християнство та став учнем апостола Іоана Богослова. Згодом зустрів апостола Павла й почав разом з ним проповідувати.

Через це Євтихія ув’язнювали, морили голодом, намагалися спалити, віддавали на поталу звірам. Але він дивом рятувався: дощ гасив полум’я, а хижаки його не чіпали. Але потім мученика стратили мечем у рідному місті під час проповіді.

Що заборонено робити 24 серпня

За народними повір'ями сьогодні не варто:

користуватися гострими предметами

розпалювати багаття

гуляти лісом

дивитися на схід сонця

сваритися.

Вважалося, що цього дня не слід робити все, що може призвести до опіків та травм. Вони нібито можуть стати початком "смуги невдач". Саме тому слід уникати ножів та будь-чого гострого.

Прикмети та традиції

Чуєте гучний спів птахів - осінь буде ранньою

Небо чисте й гарно видно зорі - погода потішить теплом

Сонце ховається за хмари - готуйтеся до морозів.

У кого сьогодні День ангела

На привітання з іменинами чекатимуть: Арсеній, Георгій, Петро, Макар, Максим, Мартін, Теодор, Марія, Сюзанна.

Які свята 24 серпня

Сьогодні - День Незалежності Україні.

А ще у світі відзначають: