Яке свято 24 серпня і чому заборонено користуватися гострими предметами: прикмети неділі

Неділя 24 серпня 2025 05:58
UA EN RU
Яке свято 24 серпня і чому заборонено користуватися гострими предметами: прикмети неділі Яке сьогодні свято (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

24 серпня - День Незалежності України. А ще сьогодні вшановують пам’ять святого мученика, а за народними повір'ями цієї неділі не треба користуватися ножами.

РБК-Україна розповідає, яке свято 24 серпня, що сьогодні заборонено робити та у кого День ангела.

Яке сьогодні свято

24 серпня церква згадує про Євтихія. Він жив у І–II століттях і походив із Севастії Палестинської. Почувши проповідь про Христа, він прийняв християнство та став учнем апостола Іоана Богослова. Згодом зустрів апостола Павла й почав разом з ним проповідувати.

Через це Євтихія ув’язнювали, морили голодом, намагалися спалити, віддавали на поталу звірам. Але він дивом рятувався: дощ гасив полум’я, а хижаки його не чіпали. Але потім мученика стратили мечем у рідному місті під час проповіді.

Що заборонено робити 24 серпня

За народними повір'ями сьогодні не варто:

  • користуватися гострими предметами
  • розпалювати багаття
  • гуляти лісом
  • дивитися на схід сонця
  • сваритися.

Вважалося, що цього дня не слід робити все, що може призвести до опіків та травм. Вони нібито можуть стати початком "смуги невдач". Саме тому слід уникати ножів та будь-чого гострого.

Прикмети та традиції

  • Чуєте гучний спів птахів - осінь буде ранньою

  • Небо чисте й гарно видно зорі - погода потішить теплом

  • Сонце ховається за хмари - готуйтеся до морозів.

У кого сьогодні День ангела

На привітання з іменинами чекатимуть: Арсеній, Георгій, Петро, Макар, Максим, Мартін, Теодор, Марія, Сюзанна.

Які свята 24 серпня

Сьогодні - День Незалежності Україні.

А ще у світі відзначають:

  • Міжнародний день дивної музики

  • День картопляних чипсів

  • День падаючої зірки.

При написанні матеріалу були використані джерела: церковний календар, ПЦУ, DayToday.

