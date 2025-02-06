Каково соотношение между мобилизацией и рекрутингом: Вениславский раскрыл данные

По словам Федорова, мобилизация обеспечивается в основном через деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Но на заседаниях Комитета по вопросам национальной обороны и разведки мы рассматриваем в закрытом режиме вопросы, связанные в том числе с введением рекрутинговых механизмов. И мы видим очень положительную динамику", - добавил он.

Если же раньше рекрутинг обеспечивал около 5% мобилизованных, а 95% - ТЦК и СП, то сегодня соотношением составляет около 10% к 90%.

"То есть количество тех, кого привлекаем через рекрутинг, через другие механизмы заключения контрактов, оно существенно увеличивается и динамика хорошая", - пояснил Федоров.