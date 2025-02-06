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Каково соотношение между мобилизацией и рекрутингом: Вениславский раскрыл данные

Фото: Федор Вениславский, народный депутат (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине наблюдается положительная динамика в вопросе привлечения бойцов через рекрутинг. Сегодня же, через этот механизм привлекают вдвое больше воинов, чем раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского во время брифинга.

По словам Федорова, мобилизация обеспечивается в основном через деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Но на заседаниях Комитета по вопросам национальной обороны и разведки мы рассматриваем в закрытом режиме вопросы, связанные в том числе с введением рекрутинговых механизмов. И мы видим очень положительную динамику", - добавил он.

Если же раньше рекрутинг обеспечивал около 5% мобилизованных, а 95% - ТЦК и СП, то сегодня соотношением составляет около 10% к 90%.

"То есть количество тех, кого привлекаем через рекрутинг, через другие механизмы заключения контрактов, оно существенно увеличивается и динамика хорошая", - пояснил Федоров.

 

Военное положение в Украине

С начала полномасштабной войны Верховная Рада неоднократно продлевала сроки действия военного положения и мобилизации.

Отдельно добавим, что военное положение вводят в случае угрозы для государственной независимости и территориальной целостности страны. В частности оно предусматривает ограничение прав и свобод граждан.

Вчера, 5 февраля, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, которые будут действовать еще минимум 90 дней.

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