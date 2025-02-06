Яке співвідношення між мобілізацією та рекрутингом: Веніславський розкрив дані

За словами Федорова, мобілізація забезпечується в основному через діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"Але на засіданнях Комітету з питань національної оборони та розвідки ми розглядаємо в закритому режимі питання, пов'язані в тому числі із запровадженням рекрутингових механізмів. І ми бачимо дуже позитивну динаміку", - додав він.

Якщо ж раніше рекрутинг забезпечував близько 5% мобілізованих, а 95% - ТЦК та СП, то сьогодні співвідношенням складає близько 10% до 90%.

"Тобто кількість тих, кого залучаємо через рекрутинг, через інші механізми укладання контрактів, вона суттєво збільшується і динаміка гарна", - пояснив Федоров.