Яке співвідношення між мобілізацією та рекрутингом: Веніславський розкрив дані

В Україні спостерігається позитивна динаміка в питанні залучення бійців через рекрутинг. Сьогодні ж, через цей механізм залучають вдвічі більше воїнів, ніж раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського під час брифінгу.
За словами Федорова, мобілізація забезпечується в основному через діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
"Але на засіданнях Комітету з питань національної оборони та розвідки ми розглядаємо в закритому режимі питання, пов'язані в тому числі із запровадженням рекрутингових механізмів. І ми бачимо дуже позитивну динаміку", - додав він.
Якщо ж раніше рекрутинг забезпечував близько 5% мобілізованих, а 95% - ТЦК та СП, то сьогодні співвідношенням складає близько 10% до 90%.
"Тобто кількість тих, кого залучаємо через рекрутинг, через інші механізми укладання контрактів, вона суттєво збільшується і динаміка гарна", - пояснив Федоров.
Від початку повномасштабної війни Верховна Рада неодноразово продовжувала терміни дії воєнного стану та мобілізації.
Окремо додамо, що воєнний стан запроваджують у випадку загрози для державної незалежності та територіальної цілісності країни. Зокрема він передбачає обмеження прав і свобод громадян.
Вчора, 5 лютого, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, які діятимуть щонайменше ще 90 днів.
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