США и союзники провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану", - Bloomberg

В прошлом месяце состоялась тайная встреча между Украиной, странами G7 и небольшой группой государств глобального Юга, чтобы попытаться заручиться поддержкой украинских условий для мирных переговоров с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечается, ранее не разглашавшаяся встреча советников по национальной безопасности состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии. Она последовала за более крупными и публичными встречами, направленными на противодействие попыткам России разделить и представить Украину и ее союзников как не желающих вести переговоры о прекращении войны.

Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно во время встречи.

По словам источников, меньший формат позволил более свободно и откровенно обсуждать украинскую формулу мира в Украине и планы продвижения этого процесса, а также принципы потенциального взаимодействия с Россией в будущем.