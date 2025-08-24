Если бы США контролировали Россию, война закончилась бы семь месяцев назад, - Вэнс

Санкции против России вряд ли приведут к прекращению огня в Украине. Кремль сознательно продолжает боевые действия по собственным стратегическим причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Венса для программы Meet the Press на NBC News.

"Санкции точно не приведут к прекращению огня. Россияне не хотят прекращения огня, на то есть сложные причины", - заявил Вэнс. Он пояснил, что США конечно, выступали за прекращение огня, но не контролируют, что делают россияне. "Если бы мы контролировали - война бы закончилась 7 месяцев назад. Но у президента (США Дональда Трампа, - ред.) все еще есть много карт, чтобы применить давление", - отметил он.