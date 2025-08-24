Если бы США контролировали Россию, война закончилась бы семь месяцев назад, - Вэнс
Санкции против России вряд ли приведут к прекращению огня в Украине. Кремль сознательно продолжает боевые действия по собственным стратегическим причинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Венса для программы Meet the Press на NBC News.
"Санкции точно не приведут к прекращению огня. Россияне не хотят прекращения огня, на то есть сложные причины", - заявил Вэнс.
Он пояснил, что США конечно, выступали за прекращение огня, но не контролируют, что делают россияне.
"Если бы мы контролировали - война бы закончилась 7 месяцев назад. Но у президента (США Дональда Трампа, - ред.) все еще есть много карт, чтобы применить давление", - отметил он.
Россия стремится захватить украинские территории
Напомним, что не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается повторить сценарий Крыма, пытаясь использовать паузу в войне для сохранения оккупированных территорий.
Украинская сторона готовится ответить, чтобы не допустить разделения страны.
Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории, ведь соответствующие положения даже зафиксированы в Конституции.
По данным WSJ, вместе с Украиной европейские страны подготовили план завершения войны, который предусматривает отказ от любых претензий России на украинские земли.
План предусматривает сначала полное прекращение огня без условий со стороны Кремля, а уже после этого - проведение мирных переговоров.
Чехия поддержала Украину и отвергла требования Путина. Детали позиции министра иностранных дел Чехии Яна Липавского освещает РБК-Украина.
Переговоры Зеленского и Путина
Стоит заметить, что после встреч с Зеленским и европейскими лидерами президент Трамп позвонил Путину.
Российский диктатор даже, как оказалось, согласился на встречу с Зеленским, однако настоял на проведении первой встречи в двустороннем формате.
Американский лидер отметил, что саммит может состояться в течение ближайших недель.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что Путин решится на встречу, и его мнение поддержал президент Финляндии, который считает, что саммит не состоится до конца августа.
Тем временем в России уже придумывают объяснения, почему встреча может не состояться.