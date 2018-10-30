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У КБ "Південне" побудували цех для виробництва космічних апаратів

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 22:40
Фото: КБ "Південне" (УНІАН)
Фото: КБ "Південне" (УНІАН)

Новий цех дозволить одночасно виробляти до трьох космічних апаратів

В конструкторському бюро "Південне" побудовано новий цех для складання та випробувань космічних апаратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Повідомляється, що приміщення виготовлені та змонтовані ЗАТ НВК "Мікроклімат". У цьому році цех буде зданий в експлуатацію.

Виробниче приміщення дозволить одночасно виробляти до трьох космічних апаратів. Вага космічного апарату може бути до 2 тонн.

Нагадаємо, конструкторське бюро "Луч", яке входить в державний концерн "Укроборонпром", в кінці серпня опублікувало відео нових випробувань української крилатої ракети наземного базування "Нептун". Випробування проходили на полігоні в Одеській області. Як відомо, 30 січня 2018 року відбулися перші успішні льотні випробування крилатої ракети "Нептун".

Крім того, в серпні в Чернігівській області некеровані ракети РС-80 від ДАХК "Артем" успішно пройшли один з етапів державних випробувань. Під час триденних випробувань було підтверджено відповідність РС-80 основними тактико-технічними характеристиками і можливість їх застосування з вертольотів.

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