У КБ "Південне" побудували цех для виробництва космічних апаратів

Фото: КБ "Південне" (УНІАН)

Новий цех дозволить одночасно виробляти до трьох космічних апаратів

В конструкторському бюро "Південне" побудовано новий цех для складання та випробувань космічних апаратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Повідомляється, що приміщення виготовлені та змонтовані ЗАТ НВК "Мікроклімат". У цьому році цех буде зданий в експлуатацію.

Виробниче приміщення дозволить одночасно виробляти до трьох космічних апаратів. Вага космічного апарату може бути до 2 тонн.

Нагадаємо, конструкторське бюро "Луч", яке входить в державний концерн "Укроборонпром", в кінці серпня опублікувало відео нових випробувань української крилатої ракети наземного базування "Нептун". Випробування проходили на полігоні в Одеській області. Як відомо, 30 січня 2018 року відбулися перші успішні льотні випробування крилатої ракети "Нептун".

Крім того, в серпні в Чернігівській області некеровані ракети РС-80 від ДАХК "Артем" успішно пройшли один з етапів державних випробувань. Під час триденних випробувань було підтверджено відповідність РС-80 основними тактико-технічними характеристиками і можливість їх застосування з вертольотів.