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В КБ "Южное" построили цех для производства космических аппаратов

Новости » Общество    30.10.2018 - 22:40
Фото: КБ Южное (УНИАН)
Фото: КБ Южное (УНИАН)

Новый цех позволит одновременно производить до трех космических аппаратов

В конструкторском бюро "Южное" построили новый цех для сборки и испытаний космических аппаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский милитаристский портал".

Сообщается, что помещения изготовлены и смонтированы ЗАО НПК "Микроклимат". В этом году цех будет сдан в эксплуатацию.

Производственное помещение позволит одновременно производить до трех космических аппаратов. Вес космического аппарата может быть до 2 тонн.

Напомним, конструкторское бюро "Луч", которое входит в государственный концерн "Укроборонпром", в конце августа опубликовало видео новых испытаний украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун". Испытания проходили на полигоне в Одесской области. Как известно, 30 января 2018 года состоялись успешные первые летные испытания крылатой ракеты "Нептун".

Кроме того, в августе в Черниговской области неуправляемые ракеты РС-80 от ГАХК "Артем" успешно прошли один из этапов государственных испытаний. Во время трехдневных испытаний было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов.

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